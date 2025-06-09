Польща активізувала винищувачі через повітряну атаку Росії на Україну

Як повідомляє Twitter-акаунт Оперативного командування Збройних сил Польщі
В ніч на 9 червня, на фоні масштабної повітряної атаки з боку Російської Федерації на Україну, Польща активізувала свої винищувачі. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
“У зв’язку з інтенсивною повітряною атакою Російської Федерації на територію України в ранкові години в польському повітряному просторі активізувалася польська та союзницька авіація”
Згідно з чинними процедурами, Оперативне командування Збройних сил Польщі мобілізувало всі доступні сили та засоби. Було піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан максимальної готовності.
Ці дії мають превентивний характер і здійснюються “з метою забезпечення безпеки та моніторингу ситуації в безпосередній близькості до кордонів Республіки Польща”.
У ніч проти 9 червня Росія провела ракетні та дронові атаки на Україну, вибухи були чутні, зокрема, у Києві та Рівному.
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