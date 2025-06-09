Перегляд результатів президентських виборів у Польщі через скарги на помилки

Як повідомляє Twitter-акаунт Ришарда Каліша

Національна виборча комісія Польщі 9 червня розпочне перегляд результатів президентських виборів у кількох округах через скарги на помилки в заповненні протоколів. Деякі з цих скарг вже були передані до Верховного суду Польщі. Переможцем виборів став Кароль Навроцький, який отримав 50,8% голосів. Про це повідомив член Національної виборчої комісії Ришард Каліш.

“Засідання Національної виборчої комісії щодо записів про неправильний підрахунок голосів у протоколах деяких районних виборчих комісій відбудеться 9 червня 2025 року о 17:00. Верховний суд вирішує питання про дійсність виборів Президента Республіки Польща на основі звіту, представленого Національною виборчою комісією, та після розгляду протестів.” – Ришард Каліш

До Верховного суду надійшло 21 скарга, що стосується помилок у протоколах в окремих округах. Виборці також мають право подавати такі протести. Деякі з них пов’язані з поведінкою спостерігачів за виборчим процесом, які, за словами виборців, могли “тихо просувати” певного кандидата.

Крім того, є скарги на плутанину в результатах виборів у таких містах, як Гданськ, Краків, Тихій та Бєльско-Бяла, де могли бути переплутані результати кандидатів у президенти Кароля Навроцького та Рафала Тшасковського під час заповнення протоколів. Враховуючи, що різниця між результатами становить менше 2%, розслідування цих помилок може призвести до зміни результатів президентських виборів у Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію зі скаргами на помилки в протоколах, які були передані до Верховного суду.

“Кожен зареєстрований випадок порушень під час підрахунку голосів перевіряється та аналізується. Можливі шахрайства розслідуються та будуть покарані. Петиції будуть передані до Верховного Суду. Я розумію емоції, але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, не служить польській державі.” – Дональд Туск

Після виборів виборці, представники кандидатів та інші зацікавлені особи мають 15 днів для подання скарг до Верховного суду на проблеми, що виникли під час виборчого процесу. Верховний суд зобов’язаний вирішити питання про дійсність виборів Президента Республіки Польща протягом 30 днів з моменту оголошення результатів. Це означає, що останнім терміном для ухвалення рішення буде 2 липня цього року.

Що відомо про президентські вибори у Польщі

Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії “Право і справедливість”, здобув 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше, за результатами екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Кароль Навроцький набрав 49,7%.

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%, а Менцен з 14,81% вибув з перегонів.

Другий тур виборів відбувся 1 червня, де громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”, які набрали найбільшу кількість голосів у першому раунді.