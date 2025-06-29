Польща посилила повітряне патрулювання через ракетні атаки Росії на Україну

Як повідомило Twitter-акаунт Оперативного командування Збройних Сил Польщі

У відповідь на ракетні атаки Російської Федерації по Україні, Польща активізувала патрулювання свого повітряного простору, залучивши як власні, так і союзницькі авіаційні сили. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

Згідно з наявними процедурами, командування активувало всі доступні ресурси. Винищувачі були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в стан підвищеної бойової готовності.

“Вжиті кроки мають на меті гарантувати безпеку територій, що межують із зонами підвищеної загрози”.

Атака Росії в ніч на 29 червня

У ніч на 29 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, використовуючи дрони, ракети “Калібр” та крилаті ракети. Повітряні сили зафіксували зліт трьох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому “Оленьї” та МіГ-31К з “Саваслейка”.

Вибухи були чутні в таких областях, як Львівська, Полтавська, Миколаївська, Черкаська, Запорізька та Київська. У Черкаській області, за попередніми даними, постраждали троє людей, а в Полтавській області сталася пожежа на підприємстві.