Польща активізувала авіацію через нові ракетні атаки Росії на Україну

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х

26 травня Польща активізувала свою військову авіацію у відповідь на нову ракетну атаку Росії на Україну. Це сталося внаслідок підвищеної активності російської дальньої авіації, яка знову почала завдавати удари по українських об’єктах, про що повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Ця ніч стала вже другою поспіль, коли система протиповітряної оборони Польщі працює в посиленому режимі», – йдеться у заяві командування.

У ніч на 26 травня Росія знову здійснила атаки на територію України. У Києві уламки дронів пошкодили житловий будинок, гаражі та заклад відпочинку, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.

У Харкові та його околицях пролунало щонайменше 13 вибухів, наслідки яких наразі уточнюються. Місцеві служби працюють над оцінкою ситуації.

На Хмельниччині внаслідок обстрілу були пошкоджені приватні будинки та підприємства, проте жертв немає.

В Одеській області російський дрон зруйнував один з будинків, а також пошкодив дахи, господарські споруди, автомобілі, паркан та газопровід.