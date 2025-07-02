Польща оголосила 11 липня днем пам’яті жертв геноциду ОУН та УПА

Як пише польське видання RFM24

2 липня 2025 року президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який проголошує 11 липня днем пам’яті “жертв геноциду, вчиненого ОУН та УПА” під час Другої світової війни. Цей указ був опублікований на офіційному сайті президента Польщі.

Закон був ухвалений Сеймом Польщі на початку червня 2025 року. У документі підкреслюється, що в період з 1939 по 1946 роки українські націоналісти з ОУН, УПА та інших формувань, які діяли на території Східних Країв Другої Речі Посполитої, вчинили злочини геноциду проти польського населення.

Зокрема, у законі зазначено:

“Вони вбили понад сто тисяч поляків, в основному жителів села, знищили їхнє майно і привели сотні тисяч поляків до вигнання зі Східних Країв Другої Речі Посполитої. Апогей цього злочину припадає на липень 1943 р., а символічною датою гекатомби поляків з рук українських націоналістів є день 11 липня 1943 р., так звана ‘кривава неділя’, коли поляків вбили приблизно в ста населених пунктах.” – Закон Польщі

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння з приводу рішення польського Сейму, вважаючи його таким, що суперечить “духу добросусідських відносин” між Києвом і Варшавою. Відомство підкреслило, що односторонні дії не сприяють досягненню взаєморозуміння та примирення, над якими працюють обидві країни, зокрема в рамках Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу.

Історичний контекст Волинської трагедії

Згідно з даними Українського інституту національної пам’яті, соціально-етнічне протистояння між українцями та поляками в роки Другої світової війни та в перші повоєнні роки було підсилене нацистським і комуністичним тоталітарними режимами. Це мало на меті послабити польське та українське підпілля, а також сприяло зростанню міжнаціональної ворожнечі.

Волинська трагедія – це етнічні чистки українців і поляків, які відбулися під час нацистської окупації у 1943–1944 роках. Українська повстанська армія боролася з Армією Крайовою в умовах партизанської війни, що призвело до численних жертв серед цивільного населення обох сторін. Встановлено імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.

Причини заборони на ексгумацію для Польщі

У 2017 році польські націоналісти осквернили монумент повстанцям УПА в селі Грушовичі на Підкарпатті, наносячи на нього символіку нацистських “СС” та згодом знесли пам’ятник, який був споруджений українською меншиною Польщі у 1994 році. Місцева влада визнала монумент “незаконно встановленим”.

Після цих подій українська влада заборонила польським сторонам проводити ексгумацію, однак у 2019 році дозволила її за умови спільної роботи українських і польських фахівців та дотримання необхідних формальностей.

У квітні 2025 року розпочалась ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники на Тернопільщині.