Польща евакуювала українців з Ізраїлю через загострення на Близькому Сході

Про це повідомила під час пресконференції у Варшаві заступниця глави МЗС Польщі Генрика Мосціцька-Дендис, передає tvn24.pl

Польща успішно евакуювала першу групу людей з Ізраїлю, серед яких були й українці. Близько 160 пасажирів, які прибули до Польщі через Єгипет, стали частиною цієї операції. Про це повідомила заступниця глави Міністерства закордонних справ Польщі Генрика Мосціцька-Дендис під час пресконференції у Варшаві 18 червня.

Перша група польських громадян, що вилетіла з Тель-Авіва, приземлилася у Варшаві вранці. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що ще один рейс з Йорданії заплановано на четвер.

“Вони вирушили з нашого об’єкта в Тель-Авіві, вони дісталися Польщі через Єгипет. Завтра ще один рейс. Повертайтеся безпечно.” – Радослав Сікорський

Разом із поляками були евакуйовані також громадяни інших країн, зокрема Німеччини та України. За словами Мосціцької-Дендис, на борту літака перебувало близько 160 осіб, включаючи маленьких дітей, які не враховуються у списках пасажирів, якщо їм ще не виповнилося три роки.

У четвер з йорданського Аммана військовим літаком планується евакуація ще 65 осіб, виключно громадян Польщі.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський раніше підтвердив, що серед евакуйованих будуть також українці.

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході, МЗС України рекомендує своїм громадянам залишити територію Ізраїлю та Ірану якомога швидше. Посольства України в Ізраїлі та Ірані працюють над формуванням евакуаційних списків та розробкою варіантів виїзду.

“Посольство України в Державі Ізраїль очікує від ізраїльської сторони відповідних безпекових умов для можливості організованого виїзду громадян України. Наразі Посольство не здійснює організованих зборів чи супроводу колон автотранспорту, аби не наражати українських громадян на додаткову небезпеку у зв’язку з ракетною загрозою.” – Посольство України в Ізраїлі

17 червня в Тель-Авіві розпочалася евакуація громадян Литви, Латвії та Естонії. Раніше Словаччина також евакуювала громадян кількох країн з Йорданії та Ізраїлю, загалом до Словаччини прибули 73 особи.

Нагадаємо, що 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдаючи ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є знищення ядерної інфраструктури Ірану, а також його військових потужностей. Він зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь на ізраїльські удари, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Після цього Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах та військових базах в Ірані.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США в причетності до ізраїльських атак, на що Вашингтон відповів запереченням та закликом до переговорів щодо ядерної програми.