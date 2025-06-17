Польща активізувала авіацію через масований обстріл України 17 червня

Як повідомляє Twitter-акаунт оперативного командування Збройних сил Польщі

У ніч на 17 червня Польща активізувала свою авіацію у відповідь на масований обстріл України з боку Росії. Військові літаки патрулювали повітряний простір країни протягом майже двох годин. Про це стало відомо о 3:15 за місцевим часом з повідомлення оперативного командування Збройних сил Польщі у соціальній мережі Х.

Відзначається, що для забезпечення безпеки були задіяні всі “наявні сили та засоби” польської армії.

“У зв’язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих на території України, розпочалися операції польських і союзних ВПС у нашому повітряному просторі. Були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування доведені до найвищої бойової готовності.”

Оперативне командування підкреслило, що ці заходи спрямовані на “забезпечення безпеки на територіях, що межують із загроженими районами”.

Менш ніж за дві години, о 4:49, оперативне командування повідомило про завершення операцій польських і союзних ВПС у повітряному просторі Польщі.

“У зв’язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України, операції польських і союзних ВПС у повітряному просторі Польщі завершено, а задіяні сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.”

Крім того, зазначається, що порушень повітряного простору Республіки Польща не зафіксовано.

“Польські Збройні сили постійно моніторять ситуацію на території України і залишаються в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору”, – додали в оперативному командуванні.

Масований удар по Україні 17 червня

У ніч на 17 червня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні, використовуючи ракети та безпілотники.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська випустили 32 ракети та запустили понад 440 дронів. Він охарактеризував цю атаку як тероризм, що здійснюється під керівництвом Володимира Путіна, який продовжує війну.

У Києві вже відомо про понад 10 загиблих та близько 100 поранених. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що російська балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, внаслідок чого зруйнувався цілий під’їзд.

В Одесі внаслідок російської атаки постраждали 17 осіб, серед яких є загибла жінка.