Про це польське видання RMF FM

Аркадіуш Марчевка, державний секретар Польщі з питань інфраструктури, оголосив, що російський танкер “Хатанга”, який протягом восьми років залишався в порту Гдиня, був відбуксируваний до Данії для подальшої утилізації. Цю інформацію оприлюднило польське видання RMF FM.

Судно, яке перебувало в порту з 2017 року, створювало загрозу безпеці судноплавства в Польщі та завдавало збитків. Наприклад, у березні танкер двічі зірвався з причалу, що підкреслило небезпечність його присутності.

“Ми вивозимо російський брухт з Польщі. Попередня влада роками нічого з ним не робила. Російський корабель стояв так у порту. Вони не платили ніяких зборів… Безпека наших портів має вирішальне значення.” – Аркадіуш Марчевка

Марчевка зазначив, що танкер вже отримав статус брухту і був непридатним для самостійного плавання. З березня на борту проводилися технічні роботи, щоб полегшити його виведення з порту. Морське управління в Гдині підтвердило цю інформацію.

Процес виведення судна та його транспортування до верфі в Данії проходить відповідно до суворих норм європейського законодавства. Ця процедура відбувається в рамках польського головування в Раді ЄС, яке завершується в червні під гаслом “Безпека, Європо!”.