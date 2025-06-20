Про це польське видання RMF FM
Аркадіуш Марчевка, державний секретар Польщі з питань інфраструктури, оголосив, що російський танкер “Хатанга”, який протягом восьми років залишався в порту Гдиня, був відбуксируваний до Данії для подальшої утилізації. Цю інформацію оприлюднило польське видання RMF FM.
Судно, яке перебувало в порту з 2017 року, створювало загрозу безпеці судноплавства в Польщі та завдавало збитків. Наприклад, у березні танкер двічі зірвався з причалу, що підкреслило небезпечність його присутності.
“Ми вивозимо російський брухт з Польщі. Попередня влада роками нічого з ним не робила. Російський корабель стояв так у порту. Вони не платили ніяких зборів… Безпека наших портів має вирішальне значення.”
Марчевка зазначив, що танкер вже отримав статус брухту і був непридатним для самостійного плавання. З березня на борту проводилися технічні роботи, щоб полегшити його виведення з порту. Морське управління в Гдині підтвердило цю інформацію.
Процес виведення судна та його транспортування до верфі в Данії проходить відповідно до суворих норм європейського законодавства. Ця процедура відбувається в рамках польського головування в Раді ЄС, яке завершується в червні під гаслом “Безпека, Європо!”.
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