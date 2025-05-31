Нові правила міграції в Польщі 2025: що зміниться для іноземців

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на польські урядові джерела.

З 1 червня 2025 року в Польщі вступають в силу нові правила, що стосуються міграції, які ускладнять процес працевлаштування та навчання для іноземців. Цю інформацію оприлюднили польські урядові джерела, зокрема RMF24.

Згідно з оновленнями в польському законодавстві, які були ухвалені в рамках урядової Стратегії міграційної політики, іноземці повинні будуть дотримуватись ряду нових вимог для отримання дозволу на перебування або роботу.

По-перше, іноземні студенти зобов’язані підтвердити знання мови навчання (польської або англійської) на рівні не нижче B2. Це підтвердження має бути надане у вигляді відповідних сертифікатів. Додатково, університети повинні інформувати польські консульства про зарахування студентів, що допоможе уникнути фіктивного навчання, яке використовувалося для легалізації перебування.

По-друге, старости, які є очільниками повітів, отримують право формувати списки професій, для яких не будуть надаватися дозволи на працевлаштування іноземцям. Це рішення має на меті захист польських громадян у регіонах з високим рівнем безробіття або надлишком робочої сили в певних сферах.

По-третє, планується обмежити можливість зміни підстави перебування в Польщі (наприклад, зі студентської або туристичної візи на робочу) вже на території країни. Цей захід має на меті запобігти зловживанням, коли іноземці використовували навчання або туризм як “троянського коня” для нелегальної роботи.

Польський уряд підкреслює, що нові правила спрямовані на забезпечення “контрольованої, безпечної та законної міграції”. За словами чиновників, ці зміни допоможуть інтегрувати тих, хто дійсно прагне працювати та навчатися в Польщі, а також обмежити діяльність посередників і фіктивних компаній, які заробляють на нелегальному працевлаштуванні.