Польща скасує прикордонний контроль з Німеччиною за умови дій Берліна

Про це журналістам заявив очільник польського МВС Томаш Семоняк, відвідуючи кордон Польщі із Литвою, передає газета Rzeczpospolita

Польща готова скасувати посилені контрольні заходи на кордоні з Німеччиною, якщо аналогічний крок зробить і Берлін. Про це під час свого візиту на кордон з Литвою повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк, як зазначає газета Rzeczpospolita.

За словами Семоняка, якщо Німеччина вирішить скасувати контроль, то польська сторона також “не матиме підстав” для продовження таких заходів.

“Як тільки зникнуть причини, через які ми змушені запроваджувати тимчасові перевірки, ми з радістю їх скасуємо. Якщо Німеччина скасує свої перевірки, які, нагадаю, тривають з жовтня 2023 року, ми також не бачимо причин для перевірки осіб, які в’їжджають з Німеччини.” – Томаш Семоняк

Міністр також підкреслив, що тимчасові перевірки можуть стосуватися не лише кордону з Німеччиною, але й з Литвою, і їх термін може бути продовжений після 30 днів.

“Це рішення викликане спільною проблемою, яка стоїть перед Литвою, Польщею та Європейським Союзом, а саме боротьбою з нелегальною міграцією.”

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що з 7 липня польська влада відновить контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною для боротьби з нелегальною міграцією.