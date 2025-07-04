Польща протестує через атаку Росії на консульство в Києві

Як повідомляє Twitter-акаунт МЗС Польщі
Польська влада висловила рішучий протест Російській Федерації у зв’язку з масованою повітряною атакою на Київ, яка призвела до серйозних руйнувань цивільної інфраструктури та поранень серед мирних жителів української столиці. Внаслідок обстрілу також постраждав консульський відділ польського посольства.
Офіційні заяви з цього питання були опубліковані на сторінках Міністерства закордонних справ Польщі та посольства в Києві в соціальних мережах. Варшава направила Москві ноту протесту, підкресливши, що повітряні удари по цивільних об’єктах є порушенням міжнародного права, зокрема Віденської конвенції 1961 року.
У ніч на 4 липня Росія здійснила атаку на Україну, використовуючи ударні безпілотники та ракети. За інформацією Повітряних сил Збройних сил України, українська протиповітряна оборона знищила 478 цілей. Основний удар був спрямований на Київ та Київську область.
Внаслідок цієї атаки постраждало понад 20 осіб, серед яких є поранені, а також зафіксовано одного загиблого.
Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, підтвердив, що в результаті обстрілу було пошкоджено будівлю консульського відділу польського посольства у Києві.
“Через атаку на українську столицю було пошкоджено будівлю консульського відділу польського посольства.”
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