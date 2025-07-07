Польща відновила тимчасові прикордонні перевірки з Німеччиною та Литвою

Про це повідомліваїть видання RMF24

7 липня Польща відновила тимчасові перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою, які триватимуть до 5 серпня. Ці заходи запроваджені з метою боротьби з нелегальною міграцією, про що повідомляє RMF24.

Перевірки проводяться на 52 пунктах, з яких 13 розташовані на кордоні з Литвою. У забезпеченні порядку беруть участь сотні прикордонників, поліція, військова жандармерія та територіальна оборона.

У зв’язку з відновленням контролю на польсько-німецькому кордоні, організація руху на прикордонних переходах у селах Любешів (траса DK10), Колбасково (A6) та Крайник-Дольни (DK26), а також у місті Рашкув (DK13) зазнала змін. Тут введено обмеження швидкості, а частину смуг руху тимчасово закрито.

На кордоні з Литвою вже відбулися перші затримання: прикордонники затримали громадянина Естонії, який намагався перевезти чотирьох нелегальних мігрантів, ймовірно, з Афганістану.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, Томаш Сємоняк, запевнив, що ці перевірки покликані підвищити безпеку, але не ускладнювати життя місцевим жителям та туристам.

“Ми зробимо все, щоб ці вибіркові перевірки були якомога менш серйозними для громадян Польщі, Литви та Європейського Союзу. Під час перевірки будуть перевірятися лише ті транспортні засоби, які викликають підозру, що в них можуть проїжджати нелегальні мігранти.” – Томаш Сємоняк

Литовський мовник LRT повідомляє, що президент Литви Ґітанас Науседа вважає запровадження Польщею прикордонних перевірок “тимчасовою капітуляцією перед проблемою нелегальної міграції”.

“Коріння цієї проблеми полягає в тому, що ми поки що не можемо ідеально контролювати зовнішні кордони проти нелегальної міграції, але ми повинні прагнути до цього і якомога швидше відмовитися від тих заходів, які не є типовими для Європейського Союзу, які, дозвольте мені висловитися, є тимчасовою капітуляцією перед проблемою.” – Ґітанас Науседа

Раніше Томаш Сємоняк зазначав, що Польща готова скасувати тимчасовий контроль на кордоні з Німеччиною, якщо Берлін також прийме таке рішення.

Він підкреслив, що якщо Німеччина скасує посилений контроль зі свого боку, то Польща “не бачитиме причин” для продовження таких заходів.