Польща відновлює контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, його заяву передає агенція PAP

З 7 липня Польща відновлює контроль на своїх кордонах з Литвою та Німеччиною. Це рішення прийнято в рамках боротьби з нелегальною міграцією, про що повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, згідно з інформацією агенції PAP.

Туск зазначив, що населені пункти, які розташовані поблизу кордону з Німеччиною та Литвою, будуть під особливим контролем спецслужб.

“Всі, хто бере участь у цьому процесі, зроблять абсолютно все, щоб негативні наслідки для життя пересічних громадян були якомога меншими, і спробують їх взагалі уникнути.” – Дональд Туск

Прем’єр також пояснив, що введення контролю на кордоні з Німеччиною є відповіддю на рішення уряду Фрідріха Мерца продовжити контроль з їхнього боку. Німеччина планувала завершити контроль у вересні 2025 року, але вирішила його продовжити, що Туск охарактеризував як “порушення шенгенської угоди”.

Щодо кордону з Литвою, Польща посилить патрулювання не лише на пропускних пунктах, а й у лісових угіддях та населених пунктах прикордонної зони. Для цього будуть залучені військові. Особи, які незаконно перетинатимуть литовсько-польський кордон, будуть повернуті назад до Литви.

“Я хотів би одразу попередити вас, що наше рішення – я сподіваюся – тимчасове, і нам не доведеться його робити довго, але воно безповоротне, незалежно від того, скільки емоцій воно може викликати в інших столицях.” – Дональд Туск

Польща вже повідомила Литву про своє рішення запровадити контроль на спільному кордоні.