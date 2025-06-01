Другий тур президентських виборів у Польщі 2025: Тшасковський vs Навроцький

Згідно з wiadomosci.onet.pl

1 червня в Польщі відбувається другий тур президентських виборів. З 13 кандидатів, які брали участь у першому турі, до фіналу вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський, представник центристської партії “Громадянська коаліція”, та Кароль Навроцький, директор Інституту національної пам’яті, який є незалежним кандидатом, підтримуваним правою опозиційною партією “Право і справедливість”. За останніми опитуваннями, Тшасковський має невелику перевагу з 47,7% голосів проти 46% у Навроцького.

Обидва кандидати висловлюють підтримку Україні, її незалежності та суверенітету, засуджуючи агресію Росії. Тшасковський називає Володимира Путіна ворогом Польщі, тоді як Навроцький у дебатах підкреслив, що жодна країна не повинна підтримувати дипломатичні відносини з таким злочинцем, як Путін.

Щодо участі польських військових в Україні, обидва кандидати, як і уряд Польщі, виступають проти відправлення солдатів у рамках миротворчої місії. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський зазначав, що це може дати російській пропаганді підстави звинувачувати Польщу у спробах захоплення українських територій.

Навроцький вважає, що Україна повинна стати надійним буфером між Росією та Польщею, а Тшасковський підтримує цю думку, наголошуючи на важливості України як буферної зони між Росією та східним кордоном ЄС.

Тшасковський виступає за членство України в Євросоюзі та НАТО, вважаючи це гарантією безпеки для Польщі, а також підтримує відновлення України польськими компаніями після війни. Навроцький, у свою чергу, більш скептично ставиться до цього питання через історичні суперечності, зокрема Волинську трагедію, і підписав декларацію, що Польща не підтримає вступ України до НАТО.

Щодо українців, які проживають у Польщі, Тшасковський визнає їхній внесок в економіку, але пропонує посилити контроль за отримувачами соціальних виплат. Навроцький також підтримує допомогу тим, хто працює і сплачує податки.

У питанні торгівлі зерном та продовольством з України обидва кандидати виступають за захист польських фермерів від надмірної конкуренції. Польща планує скасувати безмитний імпорт українських товарів з 5 червня 2025 року.

Кампанія запам’яталася кількома яскравими моментами. Наприклад, Навроцький під час дебатів вживав снюс – нікотиновий пакетик, пояснюючи це стресом від виступів. Він також підписав “Торунську декларацію” з праворадикальним лідером Славоміром Менценом, що містить політичні обіцянки, зокрема непідтримку вступу України до НАТО. Тшасковський не підписав цю декларацію, але запросив Менцена на неформальну зустріч за пивом для обговорення політичних питань.

25 травня у Варшаві відбулися одночасні марші обох кандидатів, що стало унікальним явищем з 1989 року. На підтримку Тшасковського виступили прем’єр-міністр Дональд Туск, міністр закордонних справ Сікорський та інші політики, а також лівий кандидат Йоанна Сенишин, яка символічно передала коралі дружині Тшасковського.

Навроцький активно підтримував добрі відносини з США, зустрічаючись з представниками американської влади, зокрема з Дональдом Трампом, який нібито висловив йому підтримку. Однак партія “Право і справедливість” не підтвердила офіційної підтримки Трампа у цій кампанії.