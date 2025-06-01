Другий тур президентських виборів у Польщі 2024: Тшасковський проти Навроцького

Про це повідомляють Reuters та Onet.

Сьогодні, 1 червня, у Польщі проходить другий тур президентських виборів. Громадяни мають можливість обрати між Рафалом Тшасковським, який представляє “Громадянську платформу”, та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”. Обидва кандидати стали лідерами першого туру, що відбувся раніше. Про це повідомляють міжнародні новинні агентства.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00. Результати екзит-полів будуть оприлюднені одразу після закриття дільниць, а офіційні результати очікуються в понеділок.

Право голосу у другому турі мають близько 29 мільйонів поляків, які проживають в країні, а також понад 500 тисяч громадян, що голосують за кордоном. Станом на 6:00 за польським часом у США вже закрилися виборчі дільниці, і голоси були підраховані, але результати будуть оприлюднені лише після завершення голосування в Польщі.

Згідно з опитуваннями, проведеними Onet, явка виборців у другому турі може досягти рекордних 76,5%, що є найвищим показником з 1989 року.

Кандидати на виборах

Як зазначає Reuters, обидва кандидати підтримують збільшення витрат на оборону та надання допомоги Україні, проте їхні погляди розходяться в інших аспектах. Рафал Тшасковський вважає, що членство України в НАТО є критично важливим для безпеки Польщі. Натомість Кароль Навроцький висловився проти ратифікації вступу України до Альянсу, оскільки це може призвести до конфлікту з Росією.

У міжнародній політиці Тшасковський акцентує на важливості співпраці з ЄС та США, тоді як Навроцький більше орієнтується на Вашингтон. Щодо соціальних питань, Тшасковський підтримує права ЛГБТ та доступ до абортів, тоді як Навроцький виступає проти, посилаючись на католицькі традиції.

Мінімальний відрив між кандидатами

Згідно з опитуванням Ipsos для Oko.press, Тшасковський має 48% підтримки, тоді як Навроцький – 47%. Ще 5% виборців залишаються невизначеними. Інші дослідження, зокрема від IBRiS, United Surveys та Opinia24, також вказують на незначну перевагу Тшасковського в межах 0,7–2,4%.

Аналітики вважають, що явка виборців може стати вирішальним фактором у цій президентській гонці. Особливо важливими є голоси молоді та міських виборців, які традиційно підтримують Тшасковського.

Ці вибори можуть суттєво вплинути на політичний курс Польщі в найближчі роки, зокрема в контексті відносин з Європейським Союзом та підтримки України.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%, а Менцен з 14,81% вибув з перегонів.