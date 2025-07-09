Польща підвищує бойову готовність, Трамп оголошує нові мита, розслідування в США

Як повідомив Fox News Digital, ФБР розпочало розслідування щодо колишнього директора ФБР і ексдиректора ЦРУ

У відповідь на масовані атаки Росії по Україні, Польща активувала свою авіацію та сили протиповітряної оборони. Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило, що всі доступні ресурси приведені в бойову готовність, включаючи підняття чергових винищувачів. Системи ППО та радіолокації переведені в стан максимальної готовності для захисту прикордонних територій.

Військові запевнили, що ситуація контролюється. У ніч на 9 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, внаслідок якої у Луцьку сталося займання в одному з гаражних кооперативів, а також зафіксовано пожежу на території підприємства.

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір ввести 50% мито на імпорт міді, а також розглядає тарифи на напівпровідники та фармацевтичну продукцію. Це рішення посилює торговельну війну США, що викликало коливання на світових ринках, згідно з повідомленням Reuters.

Ф’ючерси на мідь зросли більш ніж на 10%, тоді як акції фармацевтичних компаній впали після оголошення про можливі 200% мита на ліки. Трамп також пригрозив 10% митами на товари з країн BRICS, але зазначив, що переговори з ЄС і Китаєм тривають успішно.

Нагадаємо, що 2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію з 185 країн, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу діятиме мито у 20%, а для Китаю – 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Державна служба України з етнополітики виявила ознаки зв’язків Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Результати дослідження вже доступні, а деталі обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Київська митрополія УПЦ подала до суду на Кабінет Міністрів України, оскаржуючи постанову про перевірку релігійних зв’язків. У позові церква вказує на порушення Конституції та принципів законодавства.

За інформацією Fox News, Федеральне бюро розслідувань США розпочало кримінальні розслідування щодо колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана та екс-директора ФБР Джеймса Комі. Справи стосуються можливих порушень під час розслідувань втручання Росії у президентські вибори США 2016 року, на яких переміг Дональд Трамп.

Обсяг проваджень поки що невідомий, а Бреннан і Комі наразі не коментували ситуацію.