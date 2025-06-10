Польща підтримує Україну після президентських виборів – коментар Сікорського

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у коментарі для видання Politico

Польща продовжить підтримувати Україну та зберігати свою активну роль у Європейському Союзі, незважаючи на нещодавню поразку уряду на президентських виборах. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив цю думку в коментарі для видання Politico.

Після перемоги опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Сікорський підкреслив, що завжди можна знайти спільну мову з важливих геополітичних питань.

“Президент Навроцький представляє партію ‘Право і справедливість’, і я нагадую вам, що більшість оборонних контрактів, які ми зараз фінансуємо, були підписані при попередньому уряді, тому я очікую, що він буде про захист.” – Радослав Сікорський

Сікорський також вважає, що Навроцький може поліпшити відносини з президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном:

“Тепер ми можемо грати на двох піаніно одночасно.” – Радослав Сікорський

Він зазначив, що якщо Навроцький зможе переконати Орбана в необхідності підтримки України, скасуванні вето на вступ Києва до ЄС та інтеграції України в Захід, його партія з радістю підтримає новообраного президента в цьому напрямку.

Нагадаємо, що 2 червня президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах, висловивши сподівання на “незмінно плідну співпрацю з Польщею та особисто з новообраним президентом”.

Наступного дня, 3 червня, новообраний президент Польщі відповів Зеленському, зазначивши, що партнерство між країнами має ґрунтуватися на “взаємній повазі та розумінні” і вимагати “не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань”.