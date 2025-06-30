Дональд Туск підсумував головування Польщі у Раді ЄС: безпека та міграція

Як повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції у Варшаві на YouTube-каналі

Дональд Туск, премʼєр-міністр Польщі, підсумував результати піврічного головування країни у Раді Європейського Союзу. Він зазначив, що в цей період ЄС зосередився на питаннях безпеки та боротьбі з нелегальною міграцією.

Цю інформацію Туск озвучив під час пресконференції у Варшаві, що відбулася після засідання Європейської Ради. Він підкреслив, що головування Польщі стало “переломним” моментом, оскільки Європа взяла на себе більшу відповідальність за свій безпековий та оборонний потенціал.

“Європейський Союз був створений як велика мрія про континент без війни, без конфронтації, без потреби в силі. Європейський Союз був відповіддю на війну та виражав віру європейців у те, що війна ніколи більше не повториться. Чи знаєте ви, як важко було зламати цю парадигму? Цю наївну європейську віру?” – Дональд Туск

Туск також зазначив, що Польщі вдалося переконати Європу в необхідності сміливих та безпрецедентних рішень для забезпечення безпеки континенту в сучасних геополітичних умовах.

Серед ключових досягнень польського головування він виділив:

прийняття рішення про виділення 150 млрд євро на програму SAFE;

запуск Європейської програми оборонної промисловості EDIP;

розробку плану ReArm Europe;

отримання європейської підтримки для проєкту “Східний щит”.

Крім того, Туск підкреслив, що Польща змогла привернути увагу інших країн ЄС до проблеми нелегальної міграції під час свого головування.

“Польське головування також дало всім нашим партнерам зрозуміти, що настав час, коли Європейський Союз чи Європа як така повинні почати думати про себе також з погляду здатності захищатися, контролювати територію, контролювати кордони.” – Дональд Туск

Водночас Туск не згадав про триваючий процес відкриття першого кластера переговорів щодо членства України в ЄС, який блокує Угорщина, а також про 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, запровадження якого затримує Словаччина.

З 1 липня 2025 року головування у Раді Європейського Союзу перейде до Данії і триватиме до кінця року.