Дональд Туск ініціює вотум довіри уряду Польщі після виборів президента

Про це Дональд Туск повідомив 2 червня у зверненні, передає TVN24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про свій намір внести до сейму пропозицію щодо голосування за вотум довіри уряду коаліції. Це рішення стало відповіддю на обрання президентом кандидата від опозиційної партії “Право і Справедливість” Кароля Навроцького. Про це Туск повідомив 2 червня під час свого звернення, яке транслювалося на TVN24.

Прем’єр зазначив, що не має сенсу чекати, поки хтось інший ініціює таку пропозицію в парламенті Польщі.

“Ми почнемо роботу незалежно від обставин, бо саме для цього нас обрали. Ми подамо готові законопроєкти, але за потреби ми будемо керувати та приймати рішення навіть тоді, коли президент намагатиметься блокувати хороші зміни. У нас вже є досвід.”

– Дональд Туск

Він також підкреслив, що вотум довіри стане першим серйозним випробуванням для уряду коаліції, до складу якої входять партії “Громадянська платформа”, “Ліві” та “Третій шлях”.

“Першим випробуванням буде вотум довіри, про який я попрошу Сейм найближчим часом. Я хочу, щоб усі побачили – включаючи наших опонентів, як удома, так і за кордоном, – що ми готові до цієї ситуації, що ми розуміємо всю серйозність моменту, але що ми не маємо наміру робити жодного кроку назад.”

– Дональд Туск

Раніше спікер сейму та лідер партії “Третій шлях” Шимон Головня оголосив про термінову зустріч лідерів коаліції 2 червня, після оголошення результатів президентських виборів. За інформацією видання Onet, представники “Третього шляху” наполягають на перегляді коаліційної угоди.

Водночас Головня висловив критичне ставлення до ідеї голосування за вотум довіри, назвавши це “театральним жестом”.

Агентство PAP повідомляє, що лідер партії “Право і Справедливість” Ярослав Качинський запропонував створити технічний уряд. Він зазначив, що результати президентських виборів і перемога Навроцького є “червоною карткою для чинного уряду”.

“Такий уряд має піти.”

– Ярослав Качинський

Президентські вибори у Польщі: основні факти

Згідно з офіційними результатами, кандидат від опозиційної партії “Право і справедливість” Кароль Навроцький здобув 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше, за даними екзитполів, лідером другого туру був мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Навроцький отримав 49,7%.

Перший тур президентських виборів, що відбувся 18 травня, показав такі результати: Тшасковський – 31,36%, Навроцький – 29,54%, а кандидат Менцен, який набрав 14,81%, вибув із перегонів.

Другий тур відбувся 1 червня, де громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”.