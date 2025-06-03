Голосування за вотум довіри уряду Польщі відбудеться 11 червня – Туск

Про це повідомлює TVN24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що голосування щодо вотуму довіри відбудеться 11 червня. Раніше спікер парламенту анонсував, що це голосування відбудеться на день раніше. Про це повідомляє TVN24.

“Я хочу, щоб усі бачили – включаючи наших опонентів у країні та закордоном – що ми готові до цієї ситуації. Ми розуміємо всю серйозність моменту і ми не маємо наміру робити жодного кроку назад.” – Дональд Туск

Туск підкреслив, що Сейм розгляне питання про вотум довіри наступної середи, а не у вівторок, як раніше повідомляв спікер Сейму Шимон Головня. Зміна дати пов’язана з тим, що зала засідань Сейму у вівторок буде зайнята.

Голосування щодо вотуму довіри уряду Туска стало актуальним у зв’язку з обранням президентом кандидата від опозиційної партії “Право і Справедливість” Кароля Навроцького.

Спікер Сейму та лідер партії “Третій шлях” Шимон Головня оголосив про термінову зустріч лідерів коаліції 2 червня після результатів президентських виборів. За інформацією видання Onet, представники “Третього шляху” висловили бажання переглянути коаліційну угоду. Головня також розкритикував ідею голосування за вотум довіри, назвавши це “театральним жестом”.

Агентство PAP повідомляє, що лідер партії “Право і Справедливість” Ярослав Качинський пропонує створити технічний уряд. Він вважає, що результати президентських виборів і перемога Навроцького є “червоною карткою для чинного уряду”, який, на його думку, має піти у відставку.

Що відомо про президентські вибори у Польщі

Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії “Право і справедливість”, здобув 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше за результатами екзитполу лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, а Навроцький мав 49,7%.

18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%, а Менцен із 14,81% вибув із перегонів.

1 червня відбувся другий тур президентських виборів, у якому змагалися Рафал Тшасковський від “Громадянської платформи” та кандидат від “Право і справедливість” Кароль Навроцький, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.