Польща проти блокування Угорщиною переговорів про вступ України в ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Адам Шлапка, міністр європейських справ Польщі, не вважає, що відсутність відкриття переговорів про членство України в ЄС під час польського головування у Раді Євросоюзу є невдачею. Він зазначив, що Польща вжила всіх необхідних заходів для цього, але процес блокує Угорщина.

Цю інформацію Шлапка озвучив журналістам перед засіданням Ради Європейського Союзу. Міністр підкреслив, що Польща продовжить зусилля для відкриття першого кластера переговорів про членство України в ЄС під час головування Данії, яке розпочнеться 1 липня.

“Ми дуже багато працювали з Комісією, з комісаром Мартою Кроос, і ми зробили все, що могли в цьому плані. І все готово до рішення. Ми маємо ще чотири дні польського головування.” – Адам Шлапка

Шлапка також зазначив, що діалог з Угорщиною щодо розблокування переговорів продовжиться.

“Я закликаю угорський уряд запитати в угорської меншини в Україні: чи хочуть вони вступу України до ЄС. Я вважаю, що меншина цього хоче. Питання меншини – головна претензія Угорщини до України, тому Угорщина блокує переговори. Я рекомендую Угорщині звернути на це увагу.” – Адам Шлапка

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив результати консультативного референдуму, в якому взяли участь понад 2 мільйони угорців, з яких 95% висловилися проти членства України в ЄС. Орбан заявив, що на основі цих результатів він продовжить блокувати відкриття переговорів з Україною.

На початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики в рамках “національних консультацій”, в яких стверджується, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС нібито призведе до безперешкодного проникнення цієї мафії в Угорщину. У відео з’являються президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Угорщина почала блокувати відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року. Уряд країни стверджував, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Глава українського Міністерства юстиції Олена Стефанішина повідомила, що Київ узгодив з Угорщиною регулярні консультації з 12 травня для розблокування переговорного процесу.

Проте 11 травня Угорщина відтермінувала переговори щодо національних меншин, які мали відбутися 12 травня, посилаючись на звинувачення Києва у шпигунстві.

Консультативний референдум в Угорщині, що тривав з середини квітня до 20 червня, не має обов’язкової сили для уряду. Крім того, уряд розіслав листи громадянам із закликом висловитися проти членства України в ЄС.