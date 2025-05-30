Викладання української мови в польських школах: нові можливості у 2025 році

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України за результатами зустрічі очільника відомства Оксена Лісового зі своєю польською колегою Барбарою Новацькою.

Польща активно підтримує впровадження української мови в школах як другої іноземної. Це рішення залежить від ініціативи батьків, наявності кваліфікованих викладачів та згоди адміністрації навчального закладу.

Про це стало відомо після зустрічі міністра освіти і науки України Оксена Лісового з його польською колегою Барбарою Новацькою.

Згідно з польським законодавством, викладання української мови може бути запроваджено за таких умов:

ініціатива батьків, які мають можливість подати відповідне звернення до адміністрації школи;

наявність вчителя української мови та сформованої групи учнів;

погодження з директором школи та керівним органом.

У Міністерстві освіти зазначили, що вже триває розробка програм для викладання української мови як другої іноземної. Цим займається доцент Інституту Славістики Польської академії наук Павло Левчук.

Крім того, польські школи пропонують різноманітні форми підтримки для українських учнів:

безкоштовні додаткові заняття з польської мови;

додаткові уроки з окремих предметів;

навчання на підготовчому відділенні;

допомога асистента вчителя, який володіє українською мовою;

підтримка міжкультурного асистента.

Також у відомстві повідомили, що польська сторона розгляне можливість включення української мови до переліку мов для складання екзамену “восьмикласника”, що є обов’язковим для переходу на наступний рівень середньої освіти. Це питання може бути враховане в рамках запланованої реформи шкільної освіти Польщі на 2026–2027 роки.

Згідно з даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року в Європейському Союзі тимчасовий захист отримали майже 4,3 мільйона українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії. Більшість українських біженців – 60% – прийняли Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).