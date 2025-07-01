Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах 2025

Про це повідомляє RMF24

1 липня 2025 року Верховний суд Польщі ухвалив рішення про визнання президентських виборів дійсними, в результаті яких президентом став Кароль Навроцький. Цю інформацію підтвердили у ЗМІ. Суд отримав понад 54 тисячі скарг на результати виборів, проте лише 21 з них виявилася обґрунтованою.

Суддя Марія Щепанець повідомила, що 54 тисячі 25 протестів не були розглянуті далі.

“Значна кількість протестів була обтяжена невиправними формальними недоліками” – Марія Щепанець

Голова суду Кшиштоф Вяк зазначив, що велика кількість поданих скарг

“не збільшила ваги висунутих у них звинувачень” – Кшиштоф Вяк

і жодне з виявлених порушень не вплинуло на загальний результат виборів.

“Усі обставини чітко вказують на те, що Кароль Навроцький отримав більше голосів у другому турі, ніж Рафал Тшасковський” – Кшиштоф Вяк

Суд також відхилив вимогу про повний перерахунок голосів, пояснивши, що виборчий кодекс не передбачає такої процедури.

Поки судді ухвалювали рішення, під Верховним судом зібралися кілька сотень протестувальників. Одна група вимагала визнати вибори дійсними, тоді як інша ставила під сумнів роботу Палати надзвичайного контролю та зв’язків з громадськістю.

Голова Сейму Шимон Головня пообіцяв, що якщо Верховний суд не визнає вибори недійсними, він скличе Національні збори 6 серпня, щоб новообраний президент Кароль Навроцький склав присягу та вступив на посаду.

Президентські вибори у Польщі: основні факти

Нагадаємо, що 1 червня в другому турі президентських виборів у Польщі переміг незалежний кандидат Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія “Право і Справедливість”. Його перевага над опонентом Рафалом Тшасковським склала 1,78%.

2 червня президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою на виборах, підкресливши, що сподівається на

“незмінно плідну співпрацю з Польщею та особисто з новообраним президентом” – Володимир Зеленський

Наступного дня, 3 червня, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький відповів на привітання Володимира Зеленського, зазначивши, що партнерство між країнами має ґрунтуватися на