Польща збільшує виробництво боєприпасів для гаубиць у п’ять разів

Як повідомляє інтерв’ю та матеріал медіа Financial Times

Польща має намір суттєво збільшити виробництво боєприпасів для гаубиць, плануючи підвищити обсяги в п’ять разів. Це рішення спрямоване на зменшення залежності від імпортної зброї та зміцнення обороноздатності країни в умовах загрози з боку Росії. Про це розповів міністр державного майна Польщі Якуб Яворовський в інтерв’ю Financial Times.

За словами Яворовського, польська оборонна компанія PGZ отримає 2,4 млрд злотих (близько 663 млн доларів) для розширення виробництва великокаліберних боєприпасів, що допоможе подолати один з найбільших дефіцитів у сфері оборони Польщі.

Ці інвестиції будуть спрямовані на збільшення річного виробництва 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються в гаубицях стандарту НАТО, а також 120-мм снарядів для танків.

“Війна Росії в сусідній Україні показала, що боєприпаси калібру 155 мм відіграють ключову роль на сучасному полі бою та потрібні у великій кількості. Наша мета в короткостроковій перспективі значно збільшити внутрішнє виробництво цього типу озброєння, а також стати незалежними від іноземних поставок і побудувати стійку основу для національної автономії. Це один з наших пріоритетів.” – Якуб Яворовський

Згідно з інформацією Financial Times, наразі PGZ виробляє близько 30 тисяч великокаліберних боєприпасів на рік. Завдяки новому фінансуванню, цей показник планується збільшити до 150–180 тисяч на рік протягом наступних трьох років. Виробництво залишиться в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних компонентів.

Польща є найбільшим державним витратником на оборону в НАТО, виділяючи цього року еквівалент 4,7% свого ВВП на військові потреби. Проте значна частина цих коштів досі йде на закупівлі за кордоном, переважно зі США та Південної Кореї.

Уряд прем’єр-міністра Дональда Туска акцентує увагу на розвитку вітчизняного виробництва, що відповідає загальноєвропейським зусиллям зі зменшення залежності від США та інших іноземних постачальників військової продукції.

Фінансування PGZ стало можливим після того, як у листопаді польський парламент ухвалив рішення про державні інвестиції в розмірі 700 мільйонів євро для зміцнення виробничих потужностей країни у сфері виробництва боєприпасів.

Яворовський також зазначив, що компанія Grupa Azoty, найбільший виробник хімічної продукції в Польщі, звернулася за державним фінансуванням для розширення виробництва ключових компонентів боєприпасів, таких як порохові заряди та нітроцелюлоза для вибухових речовин. Оборонна компанія Niewiadów також подала заявку на державне фінансування для виробництва 155-мм снарядів.