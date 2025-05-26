Польща будує найбільший логістичний хаб у Європі для підтримки України

Про це польський телеканал TVN24, посилаючись на заяву прем’єра Польщі.

Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі, оголосив про плани створення логістичного хабу в Сілезії, який стане найбільшим у Європі. Цей термінал, розташований у місті Славкув поблизу Катовіце, матиме важливе значення для відновлення України після війни, як зазначає польський телеканал TVN24.

Будівництво хабу передбачає модернізацію існуючої інфраструктури, що дозволить подвоїти його логістичні можливості. Туск підкреслив, що цей проєкт є «золотою угодою» для Польщі, адже він забезпечить значний економічний прибуток. «У Славкуві у нас буде найбільший логістичний хаб такого типу в Європі», – заявив він.

Термінал у Славкуві розташований на перетині залізничних колій стандартної європейської ширини та широкої колії 1520 мм, яка використовується в Україні. Це дозволяє ефективно перевантажувати вантажі, що переміщуються між Сходом і Заходом.

Після розширення потужність термінала зросте з 285 до понад 500 стандартних товарних контейнерів на рік. Туск зазначив, що Варшава має намір активно підтримувати Україну в процесі відновлення, водночас отримуючи економічні вигоди від цього проєкту.

У майбутньому термінал також зможе обслуговувати вантажі, які прибуватимуть з Азії, що розширить логістичні можливості Польщі.

Крім того, Туск повідомив про скасування європейського механізму автономних торговельних заходів (АТМ), який дозволяв безмитний імпорт українських товарів. З 5 червня 2025 року в країні знову запроваджуються правила, що діяли до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.