Польща виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Як пише медіа Onet

Польський Сейм ухвалив рішення про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін. За це проголосували 413 депутатів, 15 виступили проти, а троє утрималися. Цю інформацію оприлюднило видання Onet.

Оттавська конвенція, яка була прийнята у 1997 році, зобов’язує країни не використовувати, не виробляти та не зберігати протипіхотні міни, а також знищити вже наявні запаси. Польща підписала цю угоду у 1997 році, але офіційно стала її учасником лише у 2012 році.

Перед голосуванням міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш акцентував на важливості виходу з конвенції для забезпечення безпеки країни.

“Польщу не можна охопити жодною гамівною сорочкою, яка б унеможливила захист нашої батьківщини.” – Владислав Косіняк-Камиш

Він також підкреслив, що ініціатива виходу з угоди була узгоджена з партнерами з Балтії та Фінляндії. Тепер законопроєкт має бути розглянутий Сенатом Польщі.

Деталі Оттавської конвенції

Конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року і набула чинності у 1999 році. Більше 160 країн стали її учасниками, серед яких більшість західних держав. Проте Китай, Росія, США, Індія та Пакистан не приєдналися до угоди.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна мала п’ятий за величиною арсенал протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.

Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати і не передавати їх ні безпосередньо, ні опосередковано.