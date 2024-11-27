Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції у Варшаві разом із українським колегою Андрієм Сибігою висловився щодо недопустимості блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Про це він заявив під час спільної пресконференції у Варшаві з главою МЗС України Андрієм Сибігою, його цитує Укрінформ.

За його словами, такі акції протесту порушують функціонування критично важливої інфраструктури, яка має стратегічне значення для обох країн.

“Ми повинні детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди”, – заявив він.

Нагадаємо, акції протесту 23 листопада польські фермери організували біля прикордонного пункту пропуску в Медиці. Вони виступали проти підвищення рівня сільськогосподарського податку у 2024 році порівняно з 2023 роком, а також висловлювали занепокоєння через можливе підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки, які входять до блоку Меркосур.

Наразі протестувальники вирішили тимчасово призупинити свої акції до 10 грудня. Водночас вони попереджають, що у разі невиконання їхніх вимог блокування може поширитися на весь східний кордон Польщі, що створить серйозні проблеми для транскордонного співробітництва з Україною.