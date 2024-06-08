Більшість поляків підтримує надання допомоги Україні, однак значно менше людей виступають за довготривале перебування біженців з України в Польщі.

Такими є результати опитування, проведеного на замовлення Міжнародного комітету порятунку (IRC) перед виборами до Європарламенту, пише Іnpoland.

Результати опитування свідчать, що 79% поляків вважають за необхідне в надалі надавати допомогу Україні у вигляді їжі, води, медичної допомоги. 72% респондентів підтримують доступ біженців з України до різноманітних послуг (включно з медичною допомогою та освітою). Подібні результати й в Німеччині, про трохи більшу підтримку українцям заявляють французи, а найбільшу — висловлюють шведи та англійці.

Серед опитаних 42% респондентів виступають за тривале перебування біженців з України в Польщі, 44% вважають, що Польща не повинна надавати таку підтримку українцям. Своєю чергою 14% не має думки з цього приводу.

Зазначається, що метою дослідження було зʼясування ставлення громадян шести країн щодо надання гуманітарної допомоги Україні та перебування українських біженців в цих країнах.