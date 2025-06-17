Евакуація на Херсонщині: поліція врятувала чотирьох осіб після дронової атаки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На Херсонщині поліцейські провели евакуацію чотирьох осіб з населених пунктів Качкарівка та Берислав. Серед евакуйованих є чоловік, який отримав поранення внаслідок дронової атаки з боку Російської Федерації.
Цю інформацію оприлюднила поліція Херсонської області на своїй офіційній сторінці у Facebook.
З Качкарівки було вивезено 74-річну жінку, яка потребувала термінової медичної допомоги через серйозні проблеми з серцем.
З Берислава вдалося евакуювати 40-річну жінку разом із її 74-річною матір’ю, а також 57-річного чоловіка. Обидві жінки проживали на березі Дніпра, який постійно піддається обстрілам з боку російських військ, як зазначили в поліції.
Раніше правоохоронці також повідомляли про евакуацію чотирьох місцевих жителів з Берислава, які наразі перебувають у безпечному місці.
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