Евакуація жителів Берислава поліцією Херсонщини: успішна операція безпеки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Бериславі, що на Херсонщині, поліція провела евакуацію трьох місцевих жителів, які вирішили залишити небезпечну зону. Про це повідомили представники правоохоронних органів Херсонської області.

Згідно з інформацією, евакуація здійснювалася за допомогою броньованого автомобіля. Серед евакуйованих були дві жінки, яким по 54 роки, та 65-річний чоловік, які проживали на одній вулиці в Бериславі.

Поліція підкреслила, що, незважаючи на високий рівень небезпеки, операція пройшла успішно. Цивільних осіб доставили до більш безпечного населеного пункту, де їм була надана необхідна допомога.

Раніше правоохоронці також евакуювали 63-річного чоловіка та його 64-річну дружину з Берислава, про що також повідомлялося.