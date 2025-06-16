Евакуація в Бериславі: поліція врятувала чотирьох жителів під час мінної небезпеки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У прифронтовому Бериславі, що на Херсонщині, поліція провела евакуацію чотирьох місцевих жителів, які наразі перебувають у безпечному місці. Цю інформацію 16 червня оприлюднила поліція Херсонської області через соціальні мережі.

Евакуація була організована за ініціативою працівників військової адміністрації. Серед евакуйованих – 56-річний чоловік разом із матір’ю, а також дві жінки, віком 59 та 81 років, які шукали можливість виїхати в більш безпечну зону.

Під час евакуації поліцейський автомобіль випадково зачепив протипіхотну міну типу «пелюстка». На щастя, транспортний засіб зазнав лише незначних пошкоджень, а люди залишилися неушкодженими.

Патрульні доставили евакуйованих до найближчого безпечного населеного пункту, про що повідомили у поліції. Раніше правоохоронці також евакуювали трьох мешканців Берислава, що свідчить про постійну роботу поліції в умовах небезпеки.