Обшуки у справі Назарія Гусакова: підозри у шахрайстві з благодійними коштами

Про це повідомили на сайті Національної поліції України

У Львові та Києві тривають обшуки, пов’язані з Назарієм Гусаковим, активістом, який залучав кошти для придбання дорогих ліків. Правоохоронці перевіряють місця проживання Гусакова та осіб, які допомагали йому у зборі благодійних внесків, повідомляє Національна поліція України.

Згідно з інформацією, обшуки стосуються близьких друзів та знайомих Гусакова, чиї банківські картки він використовував для отримання пожертв. Також під слідством особа, яка допомагала йому з переказами готівки та безготівкових коштів, зібраних у криптовалюті.

Поліція акцентує увагу на документуванні можливих випадків нецільового використання благодійних коштів та встановленні осіб, які можуть бути причетні до ймовірних злочинів. Фахівці Департаменту кіберполіції займаються аналізом руху коштів, зокрема через криптовалютні гаманці, а працівники Державної служби фінансового моніторингу перевіряють банківські рахунки Гусакова та інших осіб, залучених до збору пожертв.

“Йдеться про близьких друзів і знайомих, банківські картки яких, він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.” – Пресслужба Національної поліції України

Правоохоронці також намагаються встановити осіб, які могли стати жертвами шахрайських дій. Всі, хто має важливу інформацію для слідства, можуть звертатися до слідчого Головного слідчого управління.

Що стосується ситуації з Назарієм Гусаковим, то 7 червня у соціальних мережах з’явилися повідомлення про те, що активіст не звітує за зібрані на лікування кошти. Цю інформацію підтвердили й інші активісти, які брали участь у зборі.

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію, зазначивши, що Назарій отримує необхідні ліки за рахунок міського бюджету. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти обстеження. Садовий висловив сподівання, що після початку допомоги від міста збір коштів припиниться.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що з червня 2024 року Гусаков є учасником програми забезпечення лікарськими засобами пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією.

У коментарі Назарій заперечує звинувачення у шахрайстві, пояснюючи, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити. Він отримав 28 флаконів ліків на рік від міськради, тоді як його потреба становить близько 40 флаконів. Гроші також потрібні на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.

22 червня Національна поліція відкрила два кримінальні провадження у справі збору коштів на лікування Назарія Гусакова – за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).