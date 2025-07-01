Поранення поліцейського Туницького під час евакуації в Покровську

За інформацією прессслужби поліції Донеччини
Костянтин Туницький, поліцейський з екіпажу “Білий янгол”, отримав поранення під час евакуації з Покровська 28 червня. Наразі він перебуває в лікарні з осколковими пораненнями ноги, але його стан стабільний. Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
“Поранений поліцейський Костянтин Туницький проходить лікування, у нього осколкове поранення ноги, загрози життю немає. “Білий янгол” прагне повернутись у стрій найближчим часом і продовжити рятувати громадян.”
28 червня, під час евакуації поранених мирних жителів, російські окупанти тричі атакували дронами екіпаж “Білий янгол”.
“Росіяни атакували евакуаційників тричі. Перший дрон настиг їх на під’їзді до міста, ще один – у середмісті. Це було прицільне полювання, але тоді екіпажу пощастило – дрони впали поруч.”
Крім того, за інформацією пресслужби, російські війська вразили двох мирних жителів, які їхали на велосипеді до місця, де можна зарядити мобільні телефони.
“Внаслідок вибуху обидва отримали важкі поранення, у 42-річного водія сталась травматична ампутація ноги. Поліцейські знайшли їх просто на дорозі, надали першу допомогу та помчали до лікарні разом зі ще одним пораненим.”
Під час подальших атак російських військ, евакуаційний автомобіль зазнав удару дрона “Молнія”. Внаслідок цього поліцейський отримав поранення, а автомобіль був пошкоджений.
“Наш колега був поранений, а на руках – людина на межі життя та смерті. Ми викликали підмогу та відправили з нею цивільних поранених, сподіваючись на диво. Але його не сталось, Росія забрала ще одне життя.”
Станом на сьогодні, у Покровську залишаються близько 1700 мирних жителів, які потребують підтримки та захисту.
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