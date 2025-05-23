Про це повідомили на сайті поліції Донецької області

Евакуаційний загін поліції “Білий янгол” успішно провів вивезення родини з трьома дітьми з села Торське, яке входить до складу Дружківської громади на Донеччині. Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті поліції Донецької області.

Сім’я, що була евакуйована, складається з дворічної Віки, п’ятирічного Михайлика та 17-річної Альбіни. Маленький Михайлик поділився своїми переживаннями: «Через “бахи” я не можу ходити на майданчик. Хотілося б, щоб на новому місці був майданчик поруч – я б там грав».

Крім родини, з Торського також евакуювали двох літніх жінок, одна з яких, 79-річна, має обмежену рухливість. Родина не залишилася без свого домашнього улюбленця – вони взяли з собою кішку, яка також була евакуйована разом із ними.

Ця евакуація стала вже другою для цієї родини: раніше вони проживали в Костянтинівці, звідки переїхали до Дружківської громади. Станом на 14 травня в селі Торське залишалося 21 дитина.