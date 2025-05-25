Кароль Навроцький і нікотиновий пакетик на дебатах: що сталося

Як повідомляє польський суспільний мовник TVP

24 травня під час телевізійних дебатів кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, який пройшов до другого туру виборів, потрапив у центр уваги, коли поклав до рота нікотиновий пакетик. Цей момент викликав жваве обговорення серед глядачів, і його зафіксували камери. Про це повідомили польські медіа, зокрема TVP та RMF24.

Навроцький, коментуючи свій жест, зазначив: «Оскільки громадськість цікавиться моїм вчинком під час дебатів, я хочу пояснити, що це був нікотиновий пакетик… Це був момент, коли він став у пригоді». Після дебатів він також уточнив, що насправді це була жуйка.

На відео, опублікованому депутаткою польського парламенту, видно, як кандидат закриває ніс, кладе щось до рота і тягнеться за склянкою води. Пізніше його виборчий штаб, очолюваний Павлом Шефернакером, підтвердив, що йдеться про снюс, який Навроцький називає «нікотиновою жуйкою». Однак після появи чуток у соцмережах про можливе використання заборонених речовин, сам кандидат вирішив дати пояснення.

Навроцький додав, що цей інцидент стався під час виступу його опонента Рафала Тшасковського, який, за словами Навроцького, «весь час розповідав про свої уявні успіхи у Варшаві». Щоб розвіяти підозри, кандидат запропонував обом сторонам пройти медичне тестування на наявність заборонених речовин, включаючи Тшасковського та членів їхніх штабів.

Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Славомір Менцен, який набрав 14,81%, вибув з перегонів. У виборах брали участь 13 кандидатів, а основна боротьба точиться між Тшасковським, представником провладної «Громадянської платформи», та Навроцьким, якого підтримує партія «Право та справедливість».

Чинний президент Анджей Дуда не може балотуватися на третій термін, оскільки вже відбув два поспіль. 22 травня Навроцький підписав декларацію з лідером націоналістичної «Конфедерації» Славоміром Менценом, заручившись підтримкою його виборців. У документі міститься пункт, що заперечує вступ України до НАТО.

Того ж дня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував Навроцького за його заяви про те, що Польща ніколи не підтримає вступ України до НАТО, назвавши цю позицію державною зрадою.

Що таке нікотиновий пакетик або снюс

Снюс, про який йдеться, походить зі Швеції і має історію, що налічує понад три століття. Цей продукт популярний не лише у Швеції, а й у Фінляндії, Норвегії та Данії, де його використовують як альтернативу сигаретам. Останнім часом снюс набирає популярності і в Польщі.

Класичний снюс – це мішечки з тютюном, які поміщають під верхню губу, де нікотин та інші речовини всмоктуються через слизові оболонки. Існують також нікотинові пакетики (білий снюс), які не містять тютюну, але мають високі дози нікотину.