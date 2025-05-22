Кароль Навроцький підписав декларацію проти вступу України до НАТО перед другим туром виборів у Польщі

Кандидат на пост президента Польщі Кароль Навроцький, який пройшов до другого туру виборів, підписав декларацію, ініційовану лідером націоналістичної партії “Конфедерація” Славоміром Менценом. Цей крок дозволив йому отримати підтримку виборців Менцена. У документі міститься пункт, що виступає проти вступу України до НАТО, про що повідомляє польське інформаційне агентство PAP.

Менцен, який зайняв третє місце в першому турі президентських виборів і вибув з перегонів, запросив Навроцького та його опонента Рафала Тшасковського з “Громадянської платформи” на обговорення. Політик запропонував їм підписати декларацію, щоб виборці “Конфедерації” могли визначити, кого підтримати у другому турі.

Навроцький висловив готовність підписати цю декларацію, тоді як Тшасковський погодився з багатьма її пунктами та пообіцяв вислухати позицію Менцена.

Відповідаючи на запитання про доцільність вступу України до НАТО, Навроцький зазначив, що ця дискусія є “абсолютно безглуздою”. Він вважає, що приєднання України до військово-політичного блоку призведе до того, що “весь Північноатлантичний альянс опиниться у стані війни з Росією”.

У п’ятому пункті декларації Менцена, яку підтримав Навроцький, зазначено, що у разі перемоги кандидат не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

Крім того, Навроцький зобов’язався не допустити відправлення польських військових на територію України.

Серед інших зобов’язань, які взяв на себе кандидат, є відмова від підписання будь-яких актів, що підвищують податки або вводять нові фінансові навантаження, а також актів, які обмежують свободу висловлення думок. Загалом декларація Менцена містить вісім пунктів.

Навроцький також опублікував спільне фото з Менценом у соціальній мережі X, подякувавши йому за конструктивну розмову.

Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 18 травня, за результатами якого Рафал Тшасковський отримав 31,36% голосів, Кароль Навроцький – 29,54%, а Славомір Менцен з 14,81% вибув з перегонів. Другий тур запланований на 1 червня.