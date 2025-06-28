Польські компанії зацікавлені у відновленні України та військовій співпраці

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Анджей Дуда, президент Польщі, висловив значний інтерес польських компаній до співпраці з Україною, як у військовій сфері, так і в контексті відновлення країни після війни. Цю інформацію він озвучив під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві 28 червня.
“Понад 2000 польських фірм висловили зацікавленість участю у відбудові України. Я сподіваюся, що польські фірми активно братимуть у цьому участь. Це – моя велика мрія.”
Президенти також обговорили можливості розвитку співпраці у військово-промисловому комплексі. За словами Дуди, Володимир Зеленський закликав польські компанії активніше долучатися до спільних проєктів, зокрема у виробництві безпілотних літальних апаратів.
“Можна співпрацювати в багатьох галузях, зокрема у розвитку дронів. Ми знаємо, що в Україні дуже динамічно розвивається військова промисловість.”
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