Польські компанії зацікавлені у відновленні України та військовій співпраці

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Анджей Дуда, президент Польщі, висловив значний інтерес польських компаній до співпраці з Україною, як у військовій сфері, так і в контексті відновлення країни після війни. Цю інформацію він озвучив під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві 28 червня.

“Понад 2000 польських фірм висловили зацікавленість участю у відбудові України. Я сподіваюся, що польські фірми активно братимуть у цьому участь. Це – моя велика мрія.” – Анджей Дуда

Президенти також обговорили можливості розвитку співпраці у військово-промисловому комплексі. За словами Дуди, Володимир Зеленський закликав польські компанії активніше долучатися до спільних проєктів, зокрема у виробництві безпілотних літальних апаратів.