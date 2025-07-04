Російський удар пошкодив польське консульство в Києві: всі співробітники в безпеці

Як повідомляє Twitter-акаунт Радослава Сікорського

У ніч проти 4 липня, під час масованого удару Російської Федерації по Києву, було пошкоджено консульський відділ посольства Польщі. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своїй публікації в соціальній мережі.

“Під час масованого російського нападу на Київ постраждала будівля консульського відділу нашого посольства.” – Радослав Сікорський

Сікорський також зазначив, що спілкувався з послом Лукасевичем, і всі співробітники консульства залишилися живими та здоровими.

“Україна терміново потребує заходів протиповітряної оборони.” – Радослав Сікорський

Міністр підкреслив, що дії президента Росії Володимира Путіна є насмішкою над мирними зусиллями президента США Дональда Трампа.

“Президенте Трамп, Путін насміхається над вашими мирними зусиллями. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів в Україну та запровадьте нові жорсткі санкції проти агресора.” – Радослав Сікорський

Речник МЗС Польщі Павел Вронський розповів, що уламки російського безпілотника “шахед” впали на дах будівлі посольства.

“Наші дипломати, згідно з інструкціями, під час атаки перебували в укриттях. Вони цілі та неушкоджені, хоча й дуже втомлені, бо це чергова атака на Київ. Чітко видно, як зазначив міністр Сікорський, що українцям починає бракувати засобів протиповітряної оборони.” – Павел Вронський

Вронський також повідомив, що вибух і поштовх були чутні приблизно за півгодини після півночі.

“Найімовірніше, як мені розповів посол Лукасевич, російський безпілотник розпався над будівлею посольства. Його уламки впали на дах. Покрівля та елементи будівлі консульського відділу були пошкоджені у двох місцях. Однак консульство працює в штатному режимі.” – Павел Вронський

Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасевич підтвердив інформацію про пошкодження будівлі консульського відділу.

Він зазначив, що внаслідок російського нападу, ймовірно, через безпілотник, було пошкоджено дах та фасад будівлі. Хоча точний масштаб пошкоджень ще аналізується, попередні дані свідчать про те, що вони не є значними.

“Співробітники Місії діяли відповідно до протоколу безпеки. Ніхто не постраждав.” – Пйотр Лукасевич

З вечора 3 липня російські війська завдали масованого удару по Києву та області, внаслідок чого повітряна тривога тривала всю ніч. Сили ППО активно працювали для захисту міста.

Відомо про 23 постраждалих, серед яких є 10-річна дівчинка. У шести районах столиці зафіксовані пожежі та руйнування, а на Київщині пошкодження зафіксовані у п’яти районах.

За даними Повітряних Сил, у ніч на 4 липня армія РФ здійснила атаку на Україну 550 засобами повітряного нападу, включаючи ракети різних типів, “шахеди” та дрони-імітатори. Сили ППО знищили 478 безпілотників та дві ракети Іскандер-К.