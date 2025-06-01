Загибель польського журналіста Кшиштофа Горжелака на фронті в Україні

Про це у Facebook повідомило локальне медіа рідного міста Кшиштофа Scyzoryk się otwarty з Facebook-сторінки

На українському фронті загинув польський журналіст Кшиштоф Горжелак, який брав участь у бойових діях на стороні Збройних сил України проти російських агресорів. Йому було 45 років. Про цю трагічну новину повідомило місцеве медіа з рідного міста Кшиштофа – Scyzoryk się otwarty.

Кшиштоф був засновником порталу Nasze Kielce, що висвітлює події в його рідному місті. Приблизно два роки тому він вирішив приєднатися до українських Сил оборони, щоб боротися за свободу та справедливість.

“Він був журналістом, яких уже майже не залишилося. Нескорений, некорумпований, той, хто до кінця шукав правду. Він умів самостійно розслідувати теми зловживань владою в Кельце, повіті й воєводстві – навіть на найвищих щаблях. Для нього правда була найвищою цінністю.” – Scyzoryk się otwiera

У повідомленні також підкреслюється, що смерть Кшиштофа викликає глибокі емоції та змушує усвідомити, що війна триває, вона близька і абсурдна, і її необхідно якнайшвидше зупинити.

Відомо, що журналіст загинув 30 травня в Україні. У Польщі у нього залишилися батьки, брат та донька, які переживають цю важку втрату.

Нагадаємо, що 30 квітня стало відомо про загибель українського спортивного журналіста Володимира Коцура, який також захищав Україну на фронті. Йому було 53 роки, і за 30 років своєї журналістської кар’єри він публікувався у таких виданнях, як “Український футбол”, “Команда” та “Спорт-Експрес в Україні”.

2 травня стало відомо про загибель українського журналіста та автоспортивного коментатора телекомпанії Setanta Sports Вʼячеслава Кобржіцького під час боїв на Донеччині.