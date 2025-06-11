Затримання шпигуна в Польщі: Віктор З. підозрюється у передачі секретної інформації Росії

Як повідомляє офіційний сайт Національної прокуратури Польщі

4 червня в Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 28-річного Віктора З., якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб.

Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті Національної прокуратури Польщі. Відповідно до даних слідства, з 28 лютого 2024 року по 30 квітня 2025 року затриманий збирав та передавав інформацію про об’єкти, які є критично важливими для обороноздатності Польщі.

Розголошення цієї інформації могло суттєво загрожувати безпеці держави.

Віктора З. взяли під варту на три місяці, йому висунули обвинувачення за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі, що передбачає відповідальність за шпигунство.

Згідно з обвинуваченням, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми років до довічного ув’язнення.

Слідство також встановило, що затриманий діяв з ідеологічних мотивів і мав проросійські погляди.