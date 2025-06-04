Виявлення контейнерів з озброєнням для України в Польщі: розслідування триває

Про це повідомлює польське видання RMF24

У селі Ляшки, що розташоване поблизу українського кордону в Підкарпатті, польські правоохоронці виявили контейнери, що містять елементи систем протиповітряної оборони та боєприпаси. Цю інформацію оприлюднило польське видання RMF24.

Згідно з даними журналістів, знайдене озброєння не є власністю польських військових чи державних установ. Виявилося, що це комерційна поставка для української армії, здійснена приватною компанією, яка має ліцензію на торгівлю зброєю.

Причини, чому обладнання не було доставлено до України, залишаються невідомими. Воно зберігалося в ангарі на території місцевого аероклубу. Спочатку вантаж охороняли, але з часом він залишився без нагляду, і його випадково виявив новий орендар приміщення.

В даний час справою займаються Центральне бюро слідчої поліції (CBŚP) та Агентство внутрішньої безпеки (ABW) за дорученням Окружної прокуратури в Перемишлі. Вилучене озброєння було доставлено на склад, де воно перебуває під контролем.

Міністерство оборони Польщі підтвердило, що знайдені контейнери не належать польській армії. Правоохоронці розпочали розслідування щодо можливих порушень правил поводження з озброєнням та боєприпасами.