Візит президента Польщі Анджея Дуди до Києва на День Конституції України

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Його візит включає важливу зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

“Сьогодні вранці я мав честь привітати справжнього друга України Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі Києва. Президент Дуда завжди був поруч з Україною у найскладніші часи повномасштабної російської агресії. Ми щиро вдячні йому та всім полякам за їхню справжню солідарність з Україною. Наш гість також відзначить з нами День Конституції України та зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським.”

– Андрій Сибіга

Сьогодні, 28 червня, в Україні святкують День Конституції, що робить візит президента Польщі особливо символічним.

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