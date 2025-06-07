Президент Польщі Дуда обговорив з Трампом безпеку та вибори Навроцького

Як повідомляє Twitter-акаунт Анджея Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда поділився інформацією про свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Цю новину він оприлюднив у соціальній мережі Х.

Під час бесіди обговорювалися важливі питання, пов’язані з безпекою Польщі та регіону, а також результати нещодавніх президентських виборів у Польщі, на яких перемогу здобув Кароль Навроцький.

“Нашими основними темами були безпека Польщі та нашого регіону в контексті нещодавнього саміту В9 у Вільнюсі та майбутнього саміту НАТО в Гаазі, а також збільшення витрат на оборону серед країн-членів Альянсу.” – Анджей Дуда

Дуда також підкреслив, що обговорювалися підсумки саміту країн “Бухарестської дев’ятки” у Вільнюсі, підготовка до саміту НАТО в Гаазі та питання збільшення оборонних витрат серед союзників.

Президент Польщі запевнив Трампа, що перемога Навроцького забезпечить стабільність у ключових аспектах польської зовнішньої політики, зокрема, у підтримці міцних трансатлантичних відносин та тісної співпраці між Польщею і США.

Деталі президентських виборів у Польщі

Згідно з офіційними даними, Кароль Навроцький, представник опозиційної партії “Право і справедливість”, отримав 50,89% голосів, тоді як його суперник Рафал Тшасковський набрав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

На початкових етапах виборів, за результатами екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Навроцький отримав 49,7%.

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський здобув 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Менцен, який отримав 14,81%, вибув з перегонів.

Другий тур виборів пройшов 1 червня, де громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”, які набрали найбільшу кількість голосів у першому раунді.