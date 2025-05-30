Про це повідомили в українській розвідці

Президент Польщі Анджей Дуда вручив золоту офіцерську зірку ордена “За заслуги перед Польщею” генерал-лейтенанту Кирилу Буданову, який очолює Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ця нагорода є однією з найвищих державних відзнак Польщі для іноземців.

Згідно з інформацією, наданою українською розвідкою, цей орден присуджується за значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та зміцнення зв’язків Польщі з іншими країнами.

Анджей Дуда акцентував на важливості партнерства з Україною в умовах боротьби проти російської агресії, підкресливши значення українських військових та воєнної розвідки для забезпечення колективної безпеки в Європі.

“Нинішня війна – це війна за свободу, принципи та цінності об’єднаної Європи! Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни”, – заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Також кавалерським хрестом ордена “За заслуги перед Польщею” був нагороджений заступник начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький.

Нагороди українським розвідникам вручив полковник Домінік Дуда, заступник голови Агентства розвідки Польщі.

Цікаво, що раніше цю почесну нагороду отримували видатні світові лідери, серед яких 40-й президент США Рональд Рейган, державний секретар США Генрі Кіссінджер, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.