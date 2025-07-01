Кароль Навроцький підтвердив зустріч із Зеленським для обговорення співпраці

Про це він заявив у понеділок, 30 червня, в ефірі Polsat News, пише польська агенція PAP.

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що його зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським “обовʼязково” відбудеться в рамках запланованих переговорів. Про це він повідомив під час інтерв’ю на Polsat News 30 червня.

“Звичайно, Україна, яка перебуває у стані війни, також є нашим сусідом, і я як президент Польщі відвідаю всіх наших сусідів.” – Кароль Навроцький

Відповідаючи на запитання журналістів про бажання поспілкуватися із Зеленським, Навроцький зазначив, що “йому доведеться з ним поговорити”. Він підкреслив важливість спільних інтересів та цілей між Польщею та Україною, а також необхідність вирішення неврегульованих питань, таких як ексгумації на Волині.

“У Польщі та України багато спільних інтересів, спільних цілей. Є й такі речі, які до сьогоднішнього дня не були врегульовані й не відповідають потребам поляків або їх емоціям, як, наприклад, ексгумації на Волині. Тому в партнерському дусі ми, звичайно, будемо зобов’язані вирішувати питання нашого регіону також з президентом Зеленським.” – Кароль Навроцький

Щодо можливості перегляду позицій щодо вступу України до НАТО та ЄС, Навроцький зазначив, що наразі вступ до НАТО неможливий через війну в Україні. Він також висловився проти автоматичного вступу України до Європейського Союзу, підкресливши, що багато країн, включаючи Польщу, тривалий час виконували вимоги ЄС перед вступом.

“Сьогодні немає можливості для вступу України до НАТО, оскільки вона перебуває у стані війни.” – Кароль Навроцький

“Багато держав, включаючи Польщу, роками чекали, щоб виконати конкретні вимоги ЄС і стати його частиною.” – Кароль Навроцький

Політик також підкреслив важливість співпраці з Україною, враховуючи стратегічні потреби Польщі, але наголосив, що така співпраця повинна базуватися на партнерських умовах.

Нагадаємо, що 1 червня в другому турі президентських виборів у Польщі переміг незалежний кандидат Кароль Навроцький, якого підтримала опозиційна партія “Право і Справедливість”. Його перевага над опонентом Рафалом Тшасковським склала 1,78%. 2 червня президент України Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою, висловивши сподівання на плідну співпрацю.

3 червня новообраний президент Польщі відповів Зеленському, підкресливши, що партнерство між країнами має ґрунтуватися на взаємній повазі, розумінні та вирішенні історичних питань.