Кароль Навроцький про співпрацю Польщі з Угорщиною та позицію щодо України

Про це він сказав угорському виданню Mandiner, передає Reuters

Кароль Навроцький, новообраний президент Польщі, підкреслив важливість Угорщини як партнера для своєї країни та висловив сподівання на налагодження добрих відносин з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю угорському виданню Mandiner, яке цитує Reuters.

Навроцький має намір активізувати співпрацю в рамках Вишеградської групи, до складу якої входять Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія.

“Угорщина є дуже важливим партнером для Польщі… Перед нами стоять серйозні завдання, такі як розбудова Вишеградської групи, яка буде важливим форматом для мене, а також зміцнення (військового альянсу) східного флангу НАТО та Бухарестської дев’ятки,” – Кароль Навроцький

Президент висловив бажання зустрітися з Орбаном для встановлення продуктивних відносин.

“Я, безумовно, хочу зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який є дуже ефективним політиком, що підтверджують його неодноразові результати виборів в Угорщині. І я розраховую на добру співпрацю з ним, як і з іншими країнами, в інтересах регіону.” – Кароль Навроцький

Згідно з інформацією Reuters, поки що неясно, якою буде політика Навроцького щодо України. Він зазначив, що виступає проти її планів вступу до Європейського Союзу.

“Польща стратегічно підтримує Україну, оскільки найбільшою загрозою для мене, як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є Російська Федерація,” – Кароль Навроцький

Навроцький також підкреслив, що Україні слід усвідомлювати, що інші країни, зокрема Польща та Угорщина, мають свої власні інтереси.