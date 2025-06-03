Кароль Навроцький відповів Зеленському: новий етап співпраці України і Польщі

Як повідомляє X-акаунт Кароля Навроцького

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький дав відповідь на привітання від президента України Володимира Зеленського, яке стосувалося його перемоги на виборах. У своїй заяві Навроцький висловив сподівання на подальше зміцнення співпраці між Україною та Польщею.

Він поділився своїми думками у соцмережі X, підкресливши, що партнерство між двома країнами повинно ґрунтуватися на “взаємній повазі та розумінні”, а також вимагати “не лише конструктивного діалогу, а й вирішення актуальних історичних питань”.

“Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми. Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом.” – Кароль Навроцький

Володимир Зеленський, у свою чергу, привітав Навроцького з перемогою 2 червня, зазначивши, що сподівається на “незмінно плідну співпрацю з Польщею та особисто з новообраним президентом”.

Деталі президентських виборів у Польщі

Згідно з офіційними даними, Кароль Навроцький, який представляв опозиційну партію “Право і справедливість”, отримав 50,89% голосів виборців, тоді як його суперник Рафал Тшасковський набрав 49,11%. Явка на виборах склала 71,63%.

На початкових етапах, за результатами екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Навроцький мав 49,7%.

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, а Навроцький – 29,54%. Кандидат Менцен з 14,81% вибув із перегонів.

Другий тур виборів, що відбувся 1 червня, став ареною змагання між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”.