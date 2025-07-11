Президент Польщі закликає до ексгумацій на Волині для вшанування жертв трагедії

Про це повідомляє RMF24.

11 липня, під час відзначення 82-ї річниці Волинської трагедії, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про проведення масштабних ексгумацій на Волині. Цю інформацію оприлюднили в ЗМІ.

Навроцький взяв участь у заходах, присвячених пам’яті жертв геноциду в Хелмі, де планується створення музею на їхню честь. У своїй промові він звернувся до президента України та посла України в Польщі.

“Як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до вашої Високоповажності (посла України в Польщі) та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині.” – Кароль Навроцький

Польський лідер підкреслив, що поляки “чекають на цю правду” і згадав про волинські родини, які досі переживають травму, що сталася 82 роки тому.

“Ми не можемо змиритися з тим, що нам, полякам, відмовляють у праві ховати жертв волинського геноциду, бо вони не закликають до помсти: вони закликають до хреста, вони закликають до могили, вони закликають до пам’яті.” – Кароль Навроцький

Навроцький наголосив на праві поляків пам’ятати про волинський геноцид, незалежно від змін у часі та обставинах. Він зазначив, що це є необхідним для справжнього примирення між Польщею та Україною через правду.

Волинська трагедія: історичний контекст

11 липня 2023 року в Польщі відзначають 80-ті роковини Волинської трагедії та вшановують пам’ять її жертв. За даними Українського інституту національної пам’яті, ця трагедія стала наслідком соціально-етнічного протистояння між українцями та поляками в роки Другої світової війни та в перші повоєнні роки.

Конфлікт виник на фоні нацистських і комуністичних тоталітарних режимів, які прагнули послабити польське та українське підпілля, а також через дискримінаційну політику міжвоєнної Польщі щодо українців, які прагнули до власної незалежності.

Антипольські акції українців у 1943–1945 роках супроводжувалися масовими вбивствами цивільних поляків, до яких долучалося місцеве українське населення. Водночас польські підрозділи Армії Крайової та селянські батальйони також вдавалися до масових убивств українських цивільних не лише на Волині, а й на території Польщі.

“Основними жертвами Волинської трагедії і з польського, і з українського боку були беззбройні цивільні. Саме їм належить насамперед віддати шану: встановити імена, оплакати та зробити все, щоб подібна трагедія ніколи не повторилася.” – Український інститут національної пам’яті

Встановлено імена близько 30 тисяч польських жертв та близько 10 тисяч українських жертв цих масових убивств.

Заборона ексгумацій: причини та наслідки

Як повідомляється, 26 квітня 2017 року польські націоналісти за підтримки місцевої влади осквернили монумент повстанцям УПА в селі Грушовичі на Підкарпатті, наносячи на нього символіку нацистських “СС” та знищивши пам’ятник, який був споруджений українською меншиною Польщі у 1994 році.

Після цього українська влада заборонила полякам проводити ексгумації, але у 2019 році дозволила їх за умови, що ексгумації проводитимуть українські фахівці спільно з польськими колегами після виконання необхідних формальностей.

У квітні 2025 року розпочалася ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники на Тернопільщині.