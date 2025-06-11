Сейм Польщі надав вотум довіри уряду Дональда Туска після президентських виборів

Як повідомляє Polska agencja prasowa

Сейм Польщі надав вотум довіри уряду прем’єр-міністра Дональда Туска. За це рішення проголосували 243 депутати, тоді як 210 висловилися проти. Цю інформацію повідомила Польська пресова агенція.

Перед голосуванням Туск відповідав на запитання депутатів, підкресливши, що його уряд “готовий продовжити роботу” і “не потерпить суперечок у своїх рядах”. Він також анонсував кадрові зміни, які відбудуться у липні 2025 року, проте не уточнив, які саме міністри підпадуть під ці зміни.

Прем’єр-міністр запевнив, що поважатиме результати президентських виборів у Польщі, де перемогу здобув кандидат від партії “Право та справедливість” (ПіС) Кароль Навроцький.

Під час засідання сейму представники ПіС критикували уряд Туска, стверджуючи, що його не підтримує понад 60% населення. Вони також бойкотували виступ прем’єра, залишаючи залу. Лідер ПіС Ярослав Качинський зазначив, що ідея “технічного уряду” наразі неактуальна, хоча раніше пропонував усунути уряд Туска після перемоги свого кандидата на президентських виборах.

2 червня Дональд Туск ініціював голосування за вотум довіри уряду коаліції, що стало реакцією на обрання президентом кандидата від опозиції Кароля Навроцького. Він підкреслив, що це голосування стане першим серйозним випробуванням для коаліції, до якої входять партії “Громадянська платформа”, “Ліві” та “Третій шлях”.

Президентські вибори у Польщі: основні факти

Згідно з офіційними даними, Кароль Навроцький отримав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше екзитполи показували, що Тшасковський лідирує з 50,3% голосів, тоді як Навроцький мав 49,7%. Перший тур виборів, що відбувся 18 травня, завершився з такими результатами: Тшасковський – 31,36%, Навроцький – 29,54%, а кандидат Менцен – 14,81%, який вибув із перегонів.

Другий тур президентських виборів відбувся 1 червня, де громадяни обирали між Тшасковським та Навроцьким.

9 червня стало відомо, що національна виборча комісія Польщі перегляне результати голосування на окремих дільницях через скарги на помилки у протоколах. Частина скарг вже надійшла до Верховного суду Польщі.

Очікується, що 2 липня Верховний суд затвердить результати виборів або ухвалить рішення про їх перегляд у зв’язку з отриманими скаргами.