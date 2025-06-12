Верховний суд Польщі переглядає результати президентських виборів 2025 року

Як повідомляє Polska agencja prasowa

Верховний суд Польщі ухвалив рішення про перегляд результатів президентських виборів у 13 округах, включаючи місто Краків. Це стало можливим через виявлені помилки в протоколах під час підрахунку голосів. Про це повідомляє Polska agencja prasowa.

У суді підкреслили, що можливі порушення, які мали місце під час підрахунку голосів або заповнення протоколів окружними комісіями, можуть стати підставою для висунення звинувачень у передвиборчих протестах.

Станом на 12 червня Верховний суд отримав 192 скарги, що стосуються порушень у виборчому процесі на дільницях по всій Польщі. Враховуючи, що різниця між результатами виборів становить менше 2%, розслідування цих помилок може призвести до зміни результатів президентських виборів.

9 червня стало відомо, що національна виборча комісія Польщі розгляне результати виборів на окремих дільницях у зв’язку зі скаргами на помилково заповнені протоколи. Деякі з цих скарг вже надійшли до Верховного суду.

2 липня Верховний суд має ухвалити рішення про затвердження результатів виборів президента або їх перегляд у зв’язку з отриманими скаргами.

Деталі президентських виборів у Польщі

Згідно з офіційними даними, Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії “Право і справедливість”, отримав 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський набрав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше, за результатами екзитполу, лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів, тоді як Кароль Навроцький отримав 49,7%.

Перший тур президентських виборів відбувся 18 травня, де Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький – 29,54%, а Менцен з 14,81% вибув з перегонів.

Другий тур виборів, що відбувся 1 червня, став фінальним етапом, де громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від “Громадянської платформи” та Каролем Навроцьким від “Право і справедливість”, які набрали найбільшу кількість голосів у першому раунді.